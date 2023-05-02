ua ru
Вт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из дронов и артиллерии целый день обстреливали Никопольский район

Новина українською →
Украина, Вторник 02 мая 2023 20:58
Россияне из дронов и артиллерии целый день обстреливали Никопольский район Фото: РФ из дронов и артиллерии целый день обстреливали Никопольский район (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска в среду, 2 мая, целый день обстреливали Никопольский район. Оккупанты использовали дроны и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Под вражеский удар попали Червоногригорьевская, Покровская, Марганецкая громады, в том числе и сам Марганец. А еще - Никополь", - сказано в сообщении.

В результате обстрелов было повреждено админздание, пятиэтажка, три частных жилых дома, хозяйственная постройка. Предварительно, обошлось без жертв.

На местах "прилетов" сейчас - спасатели, они обследуют местность, которую сегодня обстреливали россияне и уточняют последствия атак.

"Россия угрожала всему НАТО, но погрязла в боях за Донецкую область. Свою злость террористы демонстрируют, обстреливая мирных жителей. Но мы точно знаем, за что стоим. Во что верим и чем руководствуемся", - написал Лысак.

Фото: россияне из дронов и артиллерии целый день обстреливали Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Как сообщалось, российские военные в ночь на 1 мая выпустили по Днепропетровской области ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район. Сначала было известно о 25 пострадавших, трое из которых – дети.

Напомним, ночью на понедельник, 1 мая, во время вражеского ракетного удара по Украине ПВО сбило 8 крылатых ракет над Днепропетровской и Харьковской областями. Вероятно, это были Х-101/555.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Война России против Украины
NEWS
Данилов о Крыме: будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым
Данилов о Крыме: будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию