Россияне из дронов и артиллерии целый день обстреливали Никопольский район
Российские войска в среду, 2 мая, целый день обстреливали Никопольский район. Оккупанты использовали дроны и артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Под вражеский удар попали Червоногригорьевская, Покровская, Марганецкая громады, в том числе и сам Марганец. А еще - Никополь", - сказано в сообщении.
В результате обстрелов было повреждено админздание, пятиэтажка, три частных жилых дома, хозяйственная постройка. Предварительно, обошлось без жертв.
На местах "прилетов" сейчас - спасатели, они обследуют местность, которую сегодня обстреливали россияне и уточняют последствия атак.
"Россия угрожала всему НАТО, но погрязла в боях за Донецкую область. Свою злость террористы демонстрируют, обстреливая мирных жителей. Но мы точно знаем, за что стоим. Во что верим и чем руководствуемся", - написал Лысак.
Фото: россияне из дронов и артиллерии целый день обстреливали Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Как сообщалось, российские военные в ночь на 1 мая выпустили по Днепропетровской области ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район. Сначала было известно о 25 пострадавших, трое из которых – дети.
Напомним, ночью на понедельник, 1 мая, во время вражеского ракетного удара по Украине ПВО сбило 8 крылатых ракет над Днепропетровской и Харьковской областями. Вероятно, это были Х-101/555.
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