Российские войска в среду, 2 мая, целый день обстреливали Никопольский район. Оккупанты использовали дроны и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Под вражеский удар попали Червоногригорьевская, Покровская, Марганецкая громады, в том числе и сам Марганец. А еще - Никополь", - сказано в сообщении.

В результате обстрелов было повреждено админздание, пятиэтажка, три частных жилых дома, хозяйственная постройка. Предварительно, обошлось без жертв.

На местах "прилетов" сейчас - спасатели, они обследуют местность, которую сегодня обстреливали россияне и уточняют последствия атак.

"Россия угрожала всему НАТО, но погрязла в боях за Донецкую область. Свою злость террористы демонстрируют, обстреливая мирных жителей. Но мы точно знаем, за что стоим. Во что верим и чем руководствуемся", - написал Лысак.

Фото: россияне из дронов и артиллерии целый день обстреливали Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)