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Росіяни з дронів та артилерії цілий день обстрілювали Нікопольський район

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 20:58
Росіяни з дронів та артилерії цілий день обстрілювали Нікопольський район Фото: РФ з дронів та артилерії цілий день обстрілювали Нікопольський район (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська у середу, 2 травня, цілий день обстрілювали Нікопольський район. Окупанти використовували дрони та артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Під ворожий удар потрапили Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади, зокрема, й сам Марганець. А ще - Нікополь", - сказано в повідомленні.

В результаті обстрілів було пошкоджено адмінбудівлю, п'ятиповерхівку, три приватні житлові будинки, господарську споруду. Попередньо, обійшлося без жертв.

На місцях "прильотів" нині - рятувальники, вони обстежують місцевість, яку сьогодні обстрілювали росіяни та уточнюють наслідки атак.

"Росія погрожувала всьому НАТО, але загрузла в боях за Донецьку область. Свою злість терористи демонструють, обстрілюючи мирних жителів. Але ми точно знаємо, за що стоїмо. У що віримо та чим керуємося", - написав Лисак.

Фото: росіяни з дронів та артилерії цілий день обстрілювали Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Як повідомлялося, російські військові вночі 1 травня випустили по Дніпропетровській області ракети. Ворог двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район. Спочатку було відомо про 25 постраждалих, троє з яких – діти.

Нагадаємо, вночі на понеділок, 1 травня, під час ворожого ракетного удару по Україні ППО збило 8 крилатих ракет над Дніпропетровською та Харківською областями. Ймовірно це були Х-101/555.

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