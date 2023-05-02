Росіяни з дронів та артилерії цілий день обстрілювали Нікопольський район
Російські війська у середу, 2 травня, цілий день обстрілювали Нікопольський район. Окупанти використовували дрони та артилерію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Під ворожий удар потрапили Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади, зокрема, й сам Марганець. А ще - Нікополь", - сказано в повідомленні.
В результаті обстрілів було пошкоджено адмінбудівлю, п'ятиповерхівку, три приватні житлові будинки, господарську споруду. Попередньо, обійшлося без жертв.
На місцях "прильотів" нині - рятувальники, вони обстежують місцевість, яку сьогодні обстрілювали росіяни та уточнюють наслідки атак.
"Росія погрожувала всьому НАТО, але загрузла в боях за Донецьку область. Свою злість терористи демонструють, обстрілюючи мирних жителів. Але ми точно знаємо, за що стоїмо. У що віримо та чим керуємося", - написав Лисак.
Фото: росіяни з дронів та артилерії цілий день обстрілювали Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Як повідомлялося, російські військові вночі 1 травня випустили по Дніпропетровській області ракети. Ворог двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район. Спочатку було відомо про 25 постраждалих, троє з яких – діти.
Нагадаємо, вночі на понеділок, 1 травня, під час ворожого ракетного удару по Україні ППО збило 8 крилатих ракет над Дніпропетровською та Харківською областями. Ймовірно це були Х-101/555.
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