Русские дронами атаковали поезд, следовавший в Херсон

Российские войска в полдень 5 сентября атаковали несколькими ударными беспилотниками пассажирский поезд, направлявшийся в Херсон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.
По его словам, для удара россияне применили беспилотники типа "Шахед". Дроны атаковали поезд, когда тот направлялся в направлении Херсона.
Известно об одной пострадавшей. 55-летнюю работницу железной дороги госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Женщина получила обломочное ранение руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.
В результате российской атаки также повреждены два тепловоза. Остальные детали по поводу последствий удара уточняются.
Напомним, в ночь на 1 сентября, Россия прицельно ударила баллистикой по депо "Укрзализныци" в Киеве. В результате этой вражеской атаки погибли семь человек, шесть из которых оказались работниками железной дороги.
2 сентября российский дрон атаковал поезд №53/54 Одесса – Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. Пассажиров и железнодорожников вовремя эвакуировали, поэтому никто не пострадал.