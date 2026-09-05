Русские дронами атаковали поезд, следовавший в Херсон

По его словам, для удара россияне применили беспилотники типа "Шахед". Дроны атаковали поезд, когда тот направлялся в направлении Херсона.

Известно об одной пострадавшей. 55-летнюю работницу железной дороги госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Женщина получила обломочное ранение руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

В результате российской атаки также повреждены два тепловоза. Остальные детали по поводу последствий удара уточняются.