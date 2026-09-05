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Русские дронами атаковали поезд, следовавший в Херсон

14:45 05.09.2026 Сб
1 мин
Пассажирский поезд оказался под атакой сразу нескольких российских беспилотников
aimg Мария Науменко
Фото: пассажирский поезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia_photos)

Российские войска в полдень 5 сентября атаковали несколькими ударными беспилотниками пассажирский поезд, направлявшийся в Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

По его словам, для удара россияне применили беспилотники типа "Шахед". Дроны атаковали поезд, когда тот направлялся в направлении Херсона.

Известно об одной пострадавшей. 55-летнюю работницу железной дороги госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Женщина получила обломочное ранение руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

В результате российской атаки также повреждены два тепловоза. Остальные детали по поводу последствий удара уточняются.

Напомним, в ночь на 1 сентября, Россия прицельно ударила баллистикой по депо "Укрзализныци" в Киеве. В результате этой вражеской атаки погибли семь человек, шесть из которых оказались работниками железной дороги.

2 сентября российский дрон атаковал поезд №53/54 Одесса – Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. Пассажиров и железнодорожников вовремя эвакуировали, поэтому никто не пострадал.

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