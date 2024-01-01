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Россияне дронами атаковали Днепропетровскую область: попали в предприятие, повреждена ЛЭП

Понедельник 01 января 2024 07:53
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Россияне дронами атаковали Днепропетровскую область: попали в предприятие, повреждена ЛЭП Фото: россияне дронами атаковали Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе сегодня ночью, 1 января. Один из беспилотников попал в предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Днепре вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные ликвидировали огонь", - заявил глава ОВА.

По его словам, полторы тысячи семей в Пятихатской громаде Каменского района оставались без света из-за беспилотника оккупантов, который зацепился за линию электропередач. Специалисты оперативно выехали на место и запитали дома.

Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска поздно вечером 31 декабря запустили несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины с южного направления. Взрывы были слышны в Николаеве,, а также в Херсонской области и в районе Днепра.

Также российские войска атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате атаки есть погибший и раненые. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что вследствие атаки россиян дронами зафиксированы прямые и осколочные попадания в жилые дома в Одессе. Также сообщалось о 8 раненых и одном погибшем.

Кроме того, о взрывах сообщали в Львовской ОВА. Известно, что обломки дронов вызвали пожары в музее Шухевича и одном из общежитий.

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