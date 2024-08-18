Россияне до сих пор не могут потушить пожар на атакованной ГУР нефтебазе в Ростовской области

"Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда", - написал губернатор.

Он сообщил, что на месте находится его заместитель, координирующий взаимодействие всех служб.

По словам Голубева, на территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности.

Также чиновник уверяет, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствуют.