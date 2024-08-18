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Россияне до сих пор не могут потушить пожар на атакованной ГУР нефтебазе в Ростовской области

Фото: Пожар на атакованной дронами нефтебазе в Пролетарске Ростовской области (t.me/astrapress)
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на 20:00 18 августа продолжалось тушение пожара на нефтебазе "ФГКУ комбинат "Кавказ" в Пролетарске Ростовской области РФ, атакованной украинскими дронами-камикадзе в ночь на воскресенье. Были задействованы три пожарных поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора области Василия Голубева в Telegram.

"Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда", - написал губернатор.

Он сообщил, что на месте находится его заместитель, координирующий взаимодействие всех служб.

По словам Голубева, на территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности.

Также чиновник уверяет, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствуют.

Напомним, в ночь на 18 августа была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в Пролетарске Ростовской области. По данным источников РБК-Украина, это была операция Главного управления разведки Минобороны".

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