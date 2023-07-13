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Оккупанты устанавливают шпионские программы на телефоны украинцев, въезжающих в РФ, - ЦНС

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Четверг 13 июля 2023 16:47
Оккупанты устанавливают шпионские программы на телефоны украинцев, въезжающих в РФ, - ЦНС Фото: россияне тайно устанавливают шпионские программы на телефоны украинцев (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные тайно устанавливают шпионское программное обеспечение на смартфонах украинцев, пересекающих границу с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

Как рассказали в ведомстве, вышеупомянутое ПО позволяет удаленно управлять устройством. Оно также позволяет получить доступ к его геолокации и файлам.

"Случаи установки были зафиксированы в том числе и на смартфонах украинцев, въезжавших в РФ из стран Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Украинцы в оккупации

Мирные жители, оставшиеся в оккупированных населенных пунктах, в большинстве своем не поддерживают российских захватчиков, сопротивляются им и активно поддерживают украинскую сторону.

В частности, активное население помогает украинским военным с нанесением ударов по скоплениям российских военных, их технике и складам боеприпасов.

Однако есть и те, кто перешел на сторону оккупантов. Они могут сообщать россиянам о перемещении украинских войск и техники, корректировать ракетные удары или сдавать адреса украинских партизан.

Зеленский отмечал, что все, кто помогает россиянам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания и должен отвечать перед всем международным сообществом.

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