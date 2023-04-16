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Россияне за сутки выпустили по Херсонской области более 400 снарядов: есть погибшие

Фото: из-за обстрелов в Херсонской области погибли два человека (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия за минувшие сутки, 15 апреля, 70 раз обстреляла Херсонскую область. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Российские войска вчера выпустили по области 419 снарядов. Оккупанты применили тяжелую артиллерию, беспилотники и авиацию. Под вражеский огонь попал и Херсон.

Оккупанты обстреляли жилые кварталы в области. В Херсоне российские снаряды попали на территорию школы и тюрьмы.

В результате атак России два человека погибли. Еще двое мирных жителей получили ранения.

Напомним, 15 апреля российская армия обстреляла Таврический микрорайон Херсона. Из-за обстрелов оккупантов погибла 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь.

Позже вечером местные жители снова сообщали о громких взрывах в Херсоне.

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