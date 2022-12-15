Россияне за сутки обстреляли Херсонскую область 86 раз: трое погибших и 13 раненых

По его словам, мирные населенные пункты области враг атаковал с артиллерии, РСЗО, танков, минометов и БПЛА.

"Под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в судостроительный завод, образовательное учреждение, склады, помещения газеты, школу, магазин, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома", - написал Янушевич.

Он также сообщил, что за минувшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека погибли, а еще 13 жителей области получили ранения разной степени тяжести.

В частности, от рук российских оккупантов погиб 8-летний мальчик.

Напомним, вчера мы писали, что оккупанты обстреляли Херсонскую ОВА, в результате чего были повреждены два этажа здания.

Также из-за повреждения сети в результате вражеских обстрелов в Херсоне вчера десятки домов остались без отопления.

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