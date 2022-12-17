ua ru
Сб, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне за сутки 27 раз обстреляли Херсонскую область: есть разрушения и жертвы

Новина українською →
Херсонская область, Суббота 17 декабря 2022 10:34
Россияне за сутки 27 раз обстреляли Херсонскую область: есть разрушения и жертвы Фото: россияне за сутки 27 раз обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 27 раз. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру, вследствие чего погиб человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

По словам, начальника областной военной администрации, враг применил артиллерию, РСЗО и минометы.

Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Россияне попали в школу, предприятие, линии электропередач, частные и многоквартирные дома.

"Из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.

Напомним, утром 17 декабря оккупанты нанесли очередной удар по Херсону. Предварительно, ракета прилетела в жилой сектор. Местные жители сообщают об одном погибшем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Российская Федерация
NEWS
В Киеве запустили автобусы, которые дублируют маршруты метро: список рейсов
В Киеве запустили автобусы, которые дублируют маршруты метро: список рейсов
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах