Россияне за сутки 27 раз обстреляли Херсонскую область: есть разрушения и жертвы

Фото: россияне за сутки 27 раз обстреляли Херсонскую область (Getty Images)

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 27 раз. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру, вследствие чего погиб человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

По словам, начальника областной военной администрации, враг применил артиллерию, РСЗО и минометы. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Россияне попали в школу, предприятие, линии электропередач, частные и многоквартирные дома. "Из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.