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За минувшие сутки россияне 80 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

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Вторник 16 мая 2023 07:49
За минувшие сутки россияне 80 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые Фото: россияне 80 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За прошедшие сутки, 15 мая, россияне 80 раз обстреляли Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

Захватчики выпустили 407 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 14 раз (60 снарядов).

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и учебное заведение в городе Херсоне. Из-за российской агрессии шесть человек (из них один ребенок) получили ранения", - отметил Прокудин.

Кроме этого, он сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 95 человек.

Напомним, 15 мая российские войска обстреляли жилые дома в селе Львове Херсонской области. В результате атаки два человека получили ранения.

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