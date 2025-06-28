Россияне весь день обстреливали Херсонскую область: пострадали семеро гражданских

В Херсоне и Херсонской области в результате российских атак 28 июня пострадали семь человек. Враг бил по гражданским жителям из артиллерии и атаковал FPV-дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Херсонской области.
"По данным следствия, в течение 28 июня 2025 года военные армии РФ били по населенным пунктам Херсонской области из артиллерии и с помощью БПЛА. По состоянию на 18:00 известно о семи гражданских, которые получили ранения в результате обстрелов", - сказано в сообщении.
В частности, россияне обстреляли из артиллерии Белозерку и ранили двух гражданских. Еще пять человек получили ранения в Херсоне и Дарьевке: россияне устроили охоту за гражданскими автомобилями с помощью FPV-дронов.
Также из-за российских атак в вышеперечисленных населенных пунктах есть повреждения частных жилых домов и автомобилей.
"Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксацию последствий обстрелов и документирование военных преступлений, совершенных вооруженными формированиями государства-агрессора", - сказано в сообщении.
Российские оккупанты яростно обстреливают Херсон с момента, как сбежали оттуда осенью 2022 года. Обстрелы происходят почти каждый день, из-за атак врага гибнут и получают ранения исключительно гражданские жители.
Так, ранее на этой неделе Россия ударила артиллерией по району Херсона. В результате вражеского удара ранения получили четверо местных жителей. А утром 28 июня сообщалось, что ранен гражданский в результате обстрела Белозерки.
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