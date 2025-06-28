Россияне весь день обстреливали Херсонскую область: пострадали семеро гражданских

"По данным следствия, в течение 28 июня 2025 года военные армии РФ били по населенным пунктам Херсонской области из артиллерии и с помощью БПЛА. По состоянию на 18:00 известно о семи гражданских, которые получили ранения в результате обстрелов", - сказано в сообщении.

В частности, россияне обстреляли из артиллерии Белозерку и ранили двух гражданских. Еще пять человек получили ранения в Херсоне и Дарьевке: россияне устроили охоту за гражданскими автомобилями с помощью FPV-дронов.

Также из-за российских атак в вышеперечисленных населенных пунктах есть повреждения частных жилых домов и автомобилей.

"Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксацию последствий обстрелов и документирование военных преступлений, совершенных вооруженными формированиями государства-агрессора", - сказано в сообщении.