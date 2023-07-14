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Россияне за день 18 раз обстреляли Сумскую область

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Пятница 14 июля 2023 23:49
Россияне за день 18 раз обстреляли Сумскую область Фото: россияне 18 раз обстреляли пограничники Сумской области (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За сегодняшний день, 14 июля, россияне 18 раз обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сообщение Сумской ОВА.

За день было зафиксировано 110 взрывов.

По Новослободской общине враг бил из артиллерии (12 взрывов). В результате одного из артобстрелов повреждены 2 частных дома. Также был обстрел из минометов (17 взрывов).

В Хотинской общине совершены минометные обстрелы общины (16 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 2 комбайна и 2 трактора, которые являются собственностью частной агрофирмы.

В Краснопольской общине был минометный обстрел (10 взрывов) и обстрел из артиллерии (1 взрыв).

По Середино-Будской общине россияне били из минометов (16 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены три жилых дома.

В Дружбовской общине произведен обстрел из РСЗО (5 взрывов).

В Глуховской общине был минометный обстрел (18 взрывов).

По Белопольской общин и совершен гранатометный (АГС) обстрел (6 взрывов).

Также минометный обстрел был в Эсманской общине (3 взрыва).

Ситуация в Сумской области

В последнее время россияне усилили обстрелы приграничья Сумской области. Например, 13 июля оккупанты били из минометов по Ахтырскому району, погиб один человек.

Поэтому в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией.

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