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Россияне из-за потерь отказываются идти в наступление, а медики скрывают данные, - Маляр

Фото: замминистра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российское руководство пытается скрыть данные о потерях в Украине. Однако оккупационные войска понимают масштабы потерь, поэтому отказываются идти в наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

Она отметила, что россияне пытаются скрыть потери. Госпитали и больницы на оккупированных территориях Украины переполнены ранеными оккупантами, их почти не эвакуируют в Россию на лечение.

"С целью утаивания сведений о количестве умерших от ран, их учет ведется исключительно российскими военными медиками", - добавила замминистра.

Маляр отметила, что информация о реальных потерях России быстро распространяется среди оккупантов. Поэтому подразделения отказываются идти в наступление и атаки.

"Приданный на усиление 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования", - отметила она.

По словам Маляр, российское командование активизировало принудительные и карательные меры, чтобы улучшить дисциплину и предотвратить дезертирство.

Напомним, за минувшие сутки наши защитники уничтожили 930 российских оккупантов.

Кроме того, по данным британской разведки, россияне под Бахмутом бросают в бой пехоту с саперными лопатами без техники, чтобы сэкономить боеприпасы.

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