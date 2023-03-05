Россияне из-за потерь отказываются идти в наступление, а медики скрывают данные, - Маляр

Российское руководство пытается скрыть данные о потерях в Украине. Однако оккупационные войска понимают масштабы потерь, поэтому отказываются идти в наступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.
Она отметила, что россияне пытаются скрыть потери. Госпитали и больницы на оккупированных территориях Украины переполнены ранеными оккупантами, их почти не эвакуируют в Россию на лечение.
"С целью утаивания сведений о количестве умерших от ран, их учет ведется исключительно российскими военными медиками", - добавила замминистра.
Маляр отметила, что информация о реальных потерях России быстро распространяется среди оккупантов. Поэтому подразделения отказываются идти в наступление и атаки.
"Приданный на усиление 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования", - отметила она.
По словам Маляр, российское командование активизировало принудительные и карательные меры, чтобы улучшить дисциплину и предотвратить дезертирство.
Напомним, за минувшие сутки наши защитники уничтожили 930 российских оккупантов.
Кроме того, по данным британской разведки, россияне под Бахмутом бросают в бой пехоту с саперными лопатами без техники, чтобы сэкономить боеприпасы.
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