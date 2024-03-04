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Россияне частично контролируют Бердичи и Тоненькое, но продвижение врага остановлено, - ВСУ

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Возле Авдеевки российские оккупанты частично контролируют села Бердичи и Тоненькое. В то же время Силам обороны удалось остановить продвижение врага на этом участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОВСУ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

По его словам, на Авдеевском направлении обстановку удается стабилизировать и продвижение российских захватчиков остановлено.

"Села Бердичи и Тоненькое частично контролирует (армия РФ - ред), но Силы обороны выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери и продвижение врага остановлены еще на этом рубеже", - рассказал Лиховой.

Ситуация на Авдеевском направлении

По состоянию на 4 марта на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Как отмечает Институт изучения войны, 3 марта позиционные бои под Авдеевкой продолжились, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

Сегодня мы рассказывали о том, как украинские защитники под Авдеевкой уничтожили артиллерией вражескую пехоту оккупантов, которая двигалась по лесополосе.

 

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Война России против УкраиныАвдеевкаДонецкая областьВСУ