Россияне частично контролируют Бердичи и Тоненькое, но продвижение врага остановлено, - ВСУ

Возле Авдеевки российские оккупанты частично контролируют села Бердичи и Тоненькое. В то же время Силам обороны удалось остановить продвижение врага на этом участке фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОВСУ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.
По его словам, на Авдеевском направлении обстановку удается стабилизировать и продвижение российских захватчиков остановлено.
"Села Бердичи и Тоненькое частично контролирует (армия РФ - ред), но Силы обороны выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери и продвижение врага остановлены еще на этом рубеже", - рассказал Лиховой.
По состоянию на 4 марта на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
Как отмечает Институт изучения войны, 3 марта позиционные бои под Авдеевкой продолжились, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.
Сегодня мы рассказывали о том, как украинские защитники под Авдеевкой уничтожили артиллерией вражескую пехоту оккупантов, которая двигалась по лесополосе.
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