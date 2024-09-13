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Заборы, РЭБ и не только. Россия пытается оградить Крымский мост от дронов, - СМИ

Пятница 13 сентября 2024 11:16
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Заборы, РЭБ и не только. Россия пытается оградить Крымский мост от дронов, - СМИ Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия пытается усилить защиту Крымского моста от дронов и ракет. Устанавливает металлические заграждения, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крым.Реалии".

Чтобы защитить бетонные опоры Крымского моста от атак подводных и надводных дронов - Россия устанавливает металлические заборы. Сейчас их длина составляет около 600 метров.

В частности, параллельно мосту в море начали появляться бетонные тетраподы, а также металлические конструкции, которые похожи на противотанковые "ежи", сваренные между собой.

Фото: Россия пытается оградить Крымский мост от дронов (t.me/krymrealii)

"На противоположной стороне острова зафиксирована линия угольников, которые усиливают работу российских систем радиоэлектронной борьбы. Металлические тетраэдры, вероятно, выполняют роль ложных целей для украинских ракет и дронов", - пишет "Крым.Реалии".

Тем временем вдоль южной стороны Керченского моста российские террористы установили около десятка наблюдательных пунктов, пулеметных "гнезд", а также позиции для противовоздушной обороны (ПВО), накрытые маскировочными сетками.

Атаки на Крымский мост

Россия построила Крымский мост после оккупации Крыма в 2014-м. Его длина составляет около 19 километров и он соединяет полуостров с сухопутной частью Российской Федерации (РФ).

Сооружение является законной целью для наших военных. В качестве примера, мост был успешно поражен 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года.

Между тем как пишет The Guardian, Главное управление разведки (ГУР) готовит третий удар по Крымскому мосту.

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