Россияне бомбят районы своих населенных пунктов в Курской области, - Генштаб

Вражеские обстрелы

По данным Генштаба, сегодня в приграничных районах на севере Украины от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Стариково, Уланово, Бачевск, Ходыно, Фотовыж, Голубовка, Славгород, Порозок и Поповка. К тому же, оккупанты нанесли бомбардировки, сбросив почти три десятка КАБов в районы населенных пунктов Свеса, Дружба, Первомайское, Степановка, Эсмань, Студенок и Яструбино.

Ситуация на фронтах

По состоянию на 16:00, 25 августа, на фронте с начала суток зафиксировано 68 боевых столкновений.

На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки вблизи Липцев и Волчанска, где еще продолжается бой.

На Купянском направлении враг проводил семь атак в сторону Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении начинались 13 боев. Противник штурмовал позиции защитников Украины недалеко от Грековки, Дружелюбовки, Пролетарского, Первомайского, Новосадового, Торского и Невского. У последнего враг был наиболее активным - провел пять атак, боевые действия продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники остановили пять вражеских штурмов возле Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Спорного, Часового Яра и Андреевки. В общей сложности произошло шесть боестолкновений, одно из которых до сих пор продолжается. По Григоровке и Часовому Яру оккупанты трижды били НАРами, выпустив около двух десятков этих авиаракет.

На Торецком направлении захватчики атаковали четыре раза, возле Торецка и Нелиповки. Все штурмы отражены.

На Покровском направлении россияне совершили 17 штурмовых действий в районах семи разных населенных пунктов. 11 из этих атак проходили у Калинового и Новогродовки. Где к тому же враг задействовал для ударов вертолеты Ка-52.

"Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и в общей сложности отразили 13 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Также противник бросал КАБы по районам Александрополя и Галицыновки", говорится в сообщении.

На Кураховском направлении захватчики 10 раз атаковали вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении противник трижды штурмовал позиции ВСУ возле Водяного. Получил жесткий отпор. Дважды бил НАРами по Угледару.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Жеребянок и Токаревки. Штурмов не проводили.