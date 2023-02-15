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Россияне били по Херсону и области около 40 раз: есть раненые

Фото: войска РФ обстреляли Херсон и область почти 40 раз (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсон и область 38 раз. Из-за вражеских ударов два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 38 раз обстреляли Херсонскую область. Мирные населенные пункты подвергались атакам с РСЗО, минометов и артиллерии", - говорится в сообщении.

В частности, сам Херсон российская армия атаковала 9 раз, оккупанты били по жилым кварталам города, из-за обстрелов повреждены медицинское учреждение и жилые дома.

"Прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения разной степени тяжести", - указано в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска дважды нанесли удар по медучреждению в Херсоне.

Также мы писали, что вчера россияне обстреляли дома мирных жителей поселка Ингулец, Херсонской области. В результате обстрелов есть жертва.

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