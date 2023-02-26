Россияне били по Херсонской области из РСЗО, артиллерии и танков: два человека погибли

В частности, россияне 13 раз атаковали Херсон. Они били по жилым кварталам города. Российские снаряды попали в жилые дома и территорию предприятия.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии погибли два человека, еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, РБК-Украина показывало последствия вчерашних утренних обстрелов Херсона.

Кроме того, вчера в Херсонской области три человека подорвались на вражеских минах.

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