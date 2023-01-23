Россияне били по Херсонской области из артиллерии, танков и РСЗО: есть раненые

В частности, путинская армия четыре раза ударила по Херсону. Российские снаряды попали в судостроительный завод и жилые дома.

Из-за вражеских обстрелов 22 января три человека получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось ранее, вчера россияне обстреляли Олешки. Они попали в школу и между домами.

Кроме того, ранее оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне.

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