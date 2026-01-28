Россияне били по энергетике всю ночь: в Минэнерго рассказали, где есть обесточивание

"В результате обстрелов врагом энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - отметили в Минэнерго.

В столице и на территории Киевской области и в дальнейшем наблюдается существенная нехватка электроэнергии. Обстановка остается напряженной, поэтому энергетики вынуждены прибегать к экстренным отключениям.

По всей Украине введены графики почасового ограничения электроснабжения для населения. Наиболее критической остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения осложняется постоянными боевыми действиями.

Влияние непогоды

Из-за сложных погодных условий - налипания мокрого снега и гололеда - на утро 28 января обесточены около 730 населенных пунктов в одиннадцати областях: Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Харьковской и Черниговской.

Уровень потребления

Энергетики отмечают, что потребление электроэнергии несколько снизилось. По состоянию на 9:30 28 января этот показатель был на 2,3% ниже по сравнению с аналогичным временем предыдущих суток. Такие изменения обусловлены большим количеством обесточенных потребителей из-за вражеских атак, а также сложными погодными условиями в отдельных регионах страны.

В то же время 27 января пиковое суточное потребление было зафиксировано в дневное время и соответствовало уровню максимальной нагрузки предыдущего дня - понедельника, 26 января.