Россияне били по Днепропетровской области из РСЗО и артиллерии: названы последствия

По его словам, россияне сегодня били по Никополю. В результате обстрела там повреждены несколько частных предприятий, магазин, автостоянка, лицей. Также пострадал двухэтажный жилой дом, две хозяйственных постройки, почти полдесятка автомобилей, мопед.

Фото: последствия обстрелов Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)

При этом оккупанты ударили из артиллерии по Марганецкой громаде. Последствия все еще уточняются.

Лукашук отметил, что в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.