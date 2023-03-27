Россияне безуспешно наступают на пяти направлениях, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов врага.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и гражданской инфраструктуры населенных пунктов.

Ранее мы писали, что аналитики института по изучению войны считают, что серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина начать переговоры на условиях Украины.

Напомним, представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что для деоккупации Крыма и восстановления там украинского законодательства понадобится 50 тысяч чиновников. Этим уже занимается рабочая группа.

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