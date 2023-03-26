Для деоккупации и восстановления власти в Крыму понадобится 50 тысяч чиновников, - Ташева

Для деоккупации Крыма и восстановления там украинского законодательства понадобится 50 тысяч чиновников. Этим уже занимается рабочая группа.

Об этом заявила постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

"Это касается всех сфер жизни: социальных вопросов, экономических, судебной системы, милиции и других государственных органов", - заявила она.

Ташева добавила, что необходимо будет решить ряд причин, в частности, вопрос собственности жилье, которое приобрели россияне за время оккупации полуострова.

"Нам нужно будет решить вопросы собственности, приобретенной россиянами во время оккупации - мы считаем их участниками преступлений, которые должны покинуть полуостров". Девять лет оккупации - это еще и миллион судебных приговоров, вынесенных оккупационными судами. Все это должно быть урегулировано", - пояснила она.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что в этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким. Все увидят, что "к Украине нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом".

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о необходимости смены приоритетов в стратегии деоккупации Крыма.

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