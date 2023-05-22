Россияне бьют по Харькову и области, пуски ракет продолжаются

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги", - написал он.

Синегубов настоятельно рекомендует оставаться в укрытиях.

По данным начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, продолжает фиксироваться враждебная активность и пуски ракет с Белгорода.

Как сообщалось, россияне сегодня уже атаковали Харьковскую область. Днем из-за обстрела Купянска, ранее освобожденного от оккупантов, ранения получили две женщины.

Напомним, Белгород, что граничит с Украиной, часто используется для российских обстрелов территории Харьковской области. Бывали случаи, когда город и сам становился "мишенью" российских ракет из-за их технического несовершенства. Так, например, в один из разов, в Белгородской области РФ даже заявляли о работе ПВО, а сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог. Аналогичные инциденты происходили и в Волгоградской области.