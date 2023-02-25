Россияне из авиации атаковали Авдеевский коксохим и ранили одного человека (видео)

В субботу, 25 февраля, россияне по авиации атаковали Авдеевский коксохим в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Украины Муссы Магомедова.
"Это не кадры из фильма страха, это – Авдеевский коксохимический завод сейчас", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты сегодня разбомбили здания заводоуправления. Есть раненый сотрудник.
"Целенаправленно бомбили завод авиацией", - добавил нардеп.
Напомним, что утром в четверг, 23 февраля, российские оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии и "Градов". Под обстрел также попал Ямполь в Лиманском районе Донецкой области.
Армия РФ регулярно обстреливает и атакует населенные пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.