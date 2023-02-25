Россияне из авиации атаковали Авдеевский коксохим и ранили одного человека (видео)

"Это не кадры из фильма страха, это – Авдеевский коксохимический завод сейчас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты сегодня разбомбили здания заводоуправления. Есть раненый сотрудник.

"Целенаправленно бомбили завод авиацией", - добавил нардеп.