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Россияне из авиации атаковали Авдеевский коксохим и ранили одного человека (видео)

Фото: Россияне из авиации атаковали Авдеевский коксохим (t.me/magomedov_mus)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 25 февраля, россияне по авиации атаковали Авдеевский коксохим в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Украины Муссы Магомедова.

"Это не кадры из фильма страха, это – Авдеевский коксохимический завод сейчас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты сегодня разбомбили здания заводоуправления. Есть раненый сотрудник.

"Целенаправленно бомбили завод авиацией", - добавил нардеп.

Напомним, что утром в четверг, 23 февраля, российские оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии и "Градов". Под обстрел также попал Ямполь в Лиманском районе Донецкой области.

Армия РФ регулярно обстреливает и атакует населенные пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.

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Российская ФедерацияАвдеевкаДонбассДонецкая областьВойна в Украине