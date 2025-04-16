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Россияне авиабомбами уничтожили ледовую арену в Херсоне: фото последствий

Фото: россияне авиабомбами уничтожили ледовую арену в Херсоне 16 апреля (npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 16 апреля россияне атаковали Херсон. В частности четыре авиабомбы попали в здание ледовой арены, разрушив ее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Украины.

Так, российские захватчики нанесли авиаудар и артиллерийские обстрелы по микрорайону "Таврический".

"Около 06:30 российские пилоты нанесли авиаудар по спортивному комплексу в Центральном районе Херсона. Четыре управляемые бомбы попали в здание ледовой арены, в результате чего заведение разрушено", - говорится в сообщении.

Погибший и пострадавшие во время обстрела Херсона

Из-за обстрела "Таврического" от полученных травм погиб 55-летний мужчина.

"Ранения различной степени тяжести получили трое женщин в возрасте 20, 56 и 70 лет и двое мужчин 61 и 70 лет", - отметили правоохранители.

Повторный обстрел артиллерией микрорайона "Таврический"

На месте взрывов возник пожар, во время ликвидации которого военные РФ нанесли артиллерийский обстрел, в результате чего обломками повредили два служебных автомобиля ГСЧС.

"Массированный артобстрел Таврического продолжался почти полчаса. В результате взрывов снарядов повреждены 18 многоквартирных и частных домов", - добавили в полиции.

 

Последствия обстрела Херсона 16 апреля (npu.gov.ua)

Кроме того, повреждены два учебных заведения, три супермаркета, почтовое отделение, девять гражданских транспортных средств.

Ледовая арена в Херсоне

До разрушения ледовая арена в Херсоне входила в перечень из 37 ледовых арен, построенных по всей стране еще до 2014 года. В Херсоне ледовый дворец был построен в 2008 году.

Кроме Херсона, россияне разрушили ледовую арену "Альтаир" в Дружковке. Также из-за обстрелов разрушены ледовые арены в Мариуполе, в Северодонецке, в Донецке.

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