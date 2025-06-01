Россияне атакуют Украину ударными дронами: где угроза

Враг применил рекордное количество дронов

Напомним, что в ночь на 1 июня россияне установили рекорд по количеству выпущенных дронов по Украине.

В частности, оккупанты запустили 472 беспилотника, а также три баллистические ракеты и четыре крылатые. Основными направлениями атаки были Харьковская, Сумская, Житомирская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.

Днем стало известно, что противовоздушная оборона Украины обезвредила 385 средств воздушного нападения. Среди них; 210 дронов типа Shahed и беспилотники других типов, а также три крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К". По дронам: 213 сбиты, еще 172 - локально потеряны или подавлены РЭБ.

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