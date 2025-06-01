RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне атакуют Украину ударными дронами: где угроза

Фото: первые дроны вылетели с Курского направления (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты вечером, 1 июня, снова запустили ударные беспилотники по территории Украины. Сейчас уже есть первые фиксации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В частности, в 20:15 военные зафиксировали БпЛА, которые движутся из Курской области в направлении города Сумы.

Отметим, что по состоянию на 20:32 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, пока тревога есть только в Сумской области.

 

Враг применил рекордное количество дронов

Напомним, что в ночь на 1 июня россияне установили рекорд по количеству выпущенных дронов по Украине.

В частности, оккупанты запустили 472 беспилотника, а также три баллистические ракеты и четыре крылатые. Основными направлениями атаки были Харьковская, Сумская, Житомирская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.

Днем стало известно, что противовоздушная оборона Украины обезвредила 385 средств воздушного нападения. Среди них; 210 дронов типа Shahed и беспилотники других типов, а также три крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К". По дронам: 213 сбиты, еще 172 - локально потеряны или подавлены РЭБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеДрони