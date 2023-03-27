RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атакуют Украину "Шахедами" с двух направлений, есть сбития, - Игнат

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 27 марта, атакуют Украину при помощи иранских дронов-камикадзе "Шахед" с двух направлений. Украинские защитники уже сбивают воздушные цели врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Происходит то, что всегда. Время от времени враг атакует Украину "Шахедами-136" или "Шахедами-131". Атакуют с севера и юго-восточного направления. Это Брянская область, а также восточное побережье Азовского моря. Там группа "Шахедов" и там группа "Шахедов", - рассказал Игнат.

Он добавил, что за вражескими дронами уже охотятся. При этом, по его словам, если украинцы услышат взрывы, то может означать, что работают системы ПВО, но могут быть и "прилеты".

"Уже есть результаты определенные, несколько "Шахедов" уничтожены в Киевской области, из Черниговской области они улетели. И в Днепропетровской области тоже, по предварительной информации, есть сбития", - отметил спикер Воздушных сил.

Напомним, сегодня в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Жителей предупреждали о возможной атаке дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьДнепропетровская областьдрониатака дроновВойна России против Украины