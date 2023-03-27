Россияне атакуют Украину "Шахедами" с двух направлений, есть сбития, - Игнат

Российские оккупанты сегодня, 27 марта, атакуют Украину при помощи иранских дронов-камикадзе "Шахед" с двух направлений. Украинские защитники уже сбивают воздушные цели врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Происходит то, что всегда. Время от времени враг атакует Украину "Шахедами-136" или "Шахедами-131". Атакуют с севера и юго-восточного направления. Это Брянская область, а также восточное побережье Азовского моря. Там группа "Шахедов" и там группа "Шахедов", - рассказал Игнат.
Он добавил, что за вражескими дронами уже охотятся. При этом, по его словам, если украинцы услышат взрывы, то может означать, что работают системы ПВО, но могут быть и "прилеты".
"Уже есть результаты определенные, несколько "Шахедов" уничтожены в Киевской области, из Черниговской области они улетели. И в Днепропетровской области тоже, по предварительной информации, есть сбития", - отметил спикер Воздушных сил.
Напомним, сегодня в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Жителей предупреждали о возможной атаке дронов.
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