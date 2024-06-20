ua en ru
Чт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне атакуют при поддержке авиации, активно действуют на Покровском направлении, - Генштаб

Четверг 20 июня 2024 17:55
UA EN RU
Россияне атакуют при поддержке авиации, активно действуют на Покровском направлении, - Генштаб Иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, 20 июня, на фронте состоялось 85 боевых столкновений. Россияне активно действуют на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении количество атак увеличилось до 13. Сейчас враг продолжает атаковать в районах Синьковки и Степной Новоселовки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают пять атак врага в районе Часового Яра. Враг действует при поддержке авиации - сбросил управляемую авиационную бомбу (КАБ).

На Покровском направлении продолжаются десять боестолкновений в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоалександровки. Враг бомбил КАБами Евгеновку и Волчье. Количество наступательных и штурмовых действий захватчиков на направлении возросло до 28.

Также бои продолжаются на Кураховском направлении и в районе Константиновки, на Времовском.

Силы обороны отбили атаку на Ореховском направлении, вблизи Малой Токмачки и две атаки на левобережье реки Днепр, что на Приднепровском направлении.

Ситуация на фронте

Как отмечал ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, россияне пытаются расширить географию боев, поскольку понимают, что после поступления вооружения и F-16 Украине - время будет играть на ее стороне.

Также за прошедшие сутки, 19 июня, Силы обороны ликвидировали еще 1170 оккупантов.

Ознакомиться с предварительной сводкой Генштаба можно по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Мобилизация в Украине. Можно ли проходить службу по месту проживания
Мобилизация в Украине. Можно ли проходить службу по месту проживания
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины