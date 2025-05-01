Россияне атакуют Одессу "Шахедами", в городе прогремела серия взрывов

В Одессе в ночь на 1 мая прозвучало несколько взрывов на фоне вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесского городского голову Геннадия Труханова и Воздушные силы ВСУ.
Военные около 23:40 в среду предупреждали о фиксации движения нескольких групп ударных беспилотников противника из акватории Черного моря в сторону Одессы и Черноморска.
Также одесситов призвали находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги из-за беспилотной атаки.
В районе города Одесса ближе к полуночи раздались взрывы. Взрывы подтвердил также мэр.
Он также информировал об угрозе, в частности, для цента города, а также для Большого фонтана и Хаджибейского района.
Городские паблики писали о серии взрывов в Одессе. Также в мониторинговых группах сообщали о работе ПВО из-за вражеской атаки "Шахедов".
В 00:17 (1 мая) в Воздушных силах рассказали о движении ударных беспилотников врага в направлении Одессы.
"Атака продолжается, в городе слышны взрывы!" - рассказал мэр Одессы в 00:20.
Местные СМИ пишут о сильных взрывах в Одессе, и сообщают об интенсивной "Шахедной" атаке на город.
Также одесские паблики информируют, что в городе было слышно, по меньшей мере, 12 взрывов на фоне дроновой атаки.
Как сообщалось ранее, вечером 30 апреля был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Из-за угрозы ударов "Шахедов" в ряде областей объявили тревогу.
Поздно вечером стало известно об ударе БПЛА противника по Харькову, где фиксировалось попадание по АЗС, в результате чего произошел пожар.
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