Россияне атакуют Никополь с дронов. Жителей просят не покидать здания

Утром воскресенья, 23 февраля, российские оккупанты атаковали Никополь Днепропетровской области с дронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"Никополь - применение БПЛА. Находитесь в зданиях!" - написал он.
Как сообщалось, войска РФ вчера поздно вечером, 22 апреля, ударили по Никопольскому району Днепропетровской области с помощью дрона.
Напомним, в среду, 19 апреля, россияне обстреляли две громады в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.
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