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Россияне атакуют Никополь с дронов. Жителей просят не покидать здания

Фото: оккупанты атаковали Никополь Днепропетровской области с дронов 23 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром воскресенья, 23 февраля, российские оккупанты атаковали Никополь Днепропетровской области с дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Никополь - применение БПЛА. Находитесь в зданиях!" - написал он.

Как сообщалось, войска РФ вчера поздно вечером, 22 апреля, ударили по Никопольскому району Днепропетровской области с помощью дрона.

Напомним, в среду, 19 апреля, россияне обстреляли две громады в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.

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НикопольДнепропетровская область