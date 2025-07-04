RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне атакуют на 10 направлениях: тридцать штурмов под Покровском, бои продолжаются

Фото: россияне продолжают атаковать Украину (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

С начала суток на фронте зафиксировано почти 80 боевых столкновений. Российские войска активизировали штурмы сразу на десяти направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По состоянию на 16:00 с начала этих суток произошло 77 боевых столкновений. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Янжуловка Черниговской области; Большая Писаревка, Толстодубово, Михайловское, Покровка, Проходы, Марьино, Луговка, Муравейня, Зноб-Новгородское Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 11 боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки вражеских войск, еще два боестолкновения продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Глубокого и Зеленого. Авиаудару подвергся населенный пункт Ольховатка.

На Купянском направлении российские оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Голубовка и Зеленый Гай, сейчас идет бой.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина и Торское, четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении враг совершил три штурмовые действия в сторону населенных пунктов Романовка, Русин Яр и Яблоновка. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 27 атак противника, три боестолкновения продолжаются.

Авиация противника сбросила авиабомбы на Новопавловку.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко. Силы обороны отбили восемь вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки. Авиация агрессора нанесла авиаудары по району Каменского.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста, еще одно боестолкновение продолжается.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек.

Также украинские воины обезвредили:

  • два танка,
  • десять боевых бронированных машин,
  • 50 артиллерийских систем,
  • одну реактивную систему залпового огня,
  • 205 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,
  • 112 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.

Стоит заметить, что этим утром Генеральный штаб Украины обновил карты, которые изображают актуальную ситуацию по всем направлениям фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против УкраиныОккупанты