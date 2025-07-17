Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои

На фронте с начала суток 17 июля произошло 72 боевых столкновения. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь атак вражеских войск. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 181 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенного пункта Волчанск, еще одно боестолкновение продолжается. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Окоп, Борщева, Волчанск, Чугуновка.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Серебрянка и в сторону Шандриголово, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Дважды оккупанты пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре атаки противника в сторону Ступочек, Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил шесть штурмовых действий в районах Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Лысовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак противника, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко. Силы обороны отбили три вражеских штурма, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеских атак не зафиксировано, однако враг нанес авиаудары по Степногорску и Ольговке.