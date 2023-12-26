Россияне атакуют Херсон "Шахедами" - в области шестой час длится воздушная тревога

Российские войска продолжают обстреливать Херсон беспилотниками "Шахедами". В области уже шестой час продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
"Город Херсон атакуют БпЛА ("Шахеды"). Находитесь в укрытиях", - сообщил Мрочко.
На данный момент карта воздушных тревог выглядит так:
Поскольку россияне контролируют левый берег Херсона, то они продолжают обстреливать город с артиллерии и управляемых авиационных бомб.
Ранее стало известно, что российские войска ударили по эвакуационному поезду в Херсоне. Ранены несколько сотрудников УЗ, поврежден вокзал и подвижной состав. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.
Вечером 26 декабря стало известно об трех раненых мирных жителях во время обстрела Херсона. Один из них в тяжелом состоянии.
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