Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Российская армия применила 2 ракеты, провела 84 авиаудара и сбросила 154 управляемые авиабомбы. Также было осуществлено 5521 обстрел, включая 90 залпов из реактивных систем залпового огня, и привлечено 3842 дроны-камикадзе.

Под ударами оказались населенные пункты:

Шостка (Сумская область),

(Сумская область), Белогорье, Новоданиловка, Плавни, Малая Токмачка (Запорожская область),

(Запорожская область), Одрадокаменка (Херсонская область).

В ответ украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 11 районов сосредоточения врага, два артиллерийских средства и пять пунктов управления.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Слобожанское направления: Зафиксировано 20 боевых столкновений, враг нанес 16 авиаударов и сбросил 39 управляемых бомб, также совершил 372 обстрела, в том числе 9 - из реактивной артиллерии.

Южно-Слобожанское направление: Российские войска совершили 5 попыток наступления в районах Волчанска и Зеленого.

Купянское направление: Состоялось 6 атак вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызово, а также в направлениях Песчаного, Новой Кругляковки и Петропавловки.

Лиманское направление: Противник атаковал 27 раз. Активные боевые действия продолжались в районах Грековки, Новомихайловки, Карповки, Нового Мира, Колодязов, Серебрянки, Торского, а также в направлениях Новосергиевки и Шандриголово.

Северское направление: Украинские силы отбили 11 атак врага, который пытался продвинуться в направлениях Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

Краматорское направление: Было 4 боевых столкновения в районах Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Торецкое направление: Противник атаковал 6 раз в районах Торецка, Русиного Яра, Дилиевки и в направлении Катериновки.

Покровское направление: Наиболее напряженная ситуация: 55 штурмовых и наступательных действий вблизи Новоэкономического, Мирного, Родинского, Федоровки, Разино, Лисовки, Звёздного, Удачного, Полтавки, Луча, Муравки, Дачного, Новопавловки, Алексеевки, а также в направлениях Владимировки, Покровска и Мирнограда.

Новопавловское направление: Силы обороны отбили 23 атаки в районах Новохатского, Запорожья, Комара, Мирного, Поддубного, Новоселки, Новополя, Воскресенки, Свободного Поля, Шевченко, Зеленого Поля и Темировки.

Гуляйпольское направление: Наступательные действия противника не зафиксированы.

Ореховское направление: Оккупанты дважды штурмовали позиции украинских войск в районе Каменского.

Приднепровское направление: Российские войска провели 9 безуспешных атак.

Волынское и Полесское направления: Признаков формирования ударных группировок не обнаружено.