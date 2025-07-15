Россияне атакуют по 11 направлениям: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Ситуация на фронте остается напряженной. За прошедшие сутки, 14 июля, оккупанты совершили 185 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Российская армия применила 2 ракеты, провела 84 авиаудара и сбросила 154 управляемые авиабомбы. Также было осуществлено 5521 обстрел, включая 90 залпов из реактивных систем залпового огня, и привлечено 3842 дроны-камикадзе.
Под ударами оказались населенные пункты:
В ответ украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 11 районов сосредоточения врага, два артиллерийских средства и пять пунктов управления.
Северо-Слобожанское и Слобожанское направления: Зафиксировано 20 боевых столкновений, враг нанес 16 авиаударов и сбросил 39 управляемых бомб, также совершил 372 обстрела, в том числе 9 - из реактивной артиллерии.
Южно-Слобожанское направление: Российские войска совершили 5 попыток наступления в районах Волчанска и Зеленого.
Купянское направление: Состоялось 6 атак вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызово, а также в направлениях Песчаного, Новой Кругляковки и Петропавловки.
Лиманское направление: Противник атаковал 27 раз. Активные боевые действия продолжались в районах Грековки, Новомихайловки, Карповки, Нового Мира, Колодязов, Серебрянки, Торского, а также в направлениях Новосергиевки и Шандриголово.
Северское направление: Украинские силы отбили 11 атак врага, который пытался продвинуться в направлениях Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.
Краматорское направление: Было 4 боевых столкновения в районах Ступочек, Предтечино и Белой Горы.
Торецкое направление: Противник атаковал 6 раз в районах Торецка, Русиного Яра, Дилиевки и в направлении Катериновки.
Покровское направление: Наиболее напряженная ситуация: 55 штурмовых и наступательных действий вблизи Новоэкономического, Мирного, Родинского, Федоровки, Разино, Лисовки, Звёздного, Удачного, Полтавки, Луча, Муравки, Дачного, Новопавловки, Алексеевки, а также в направлениях Владимировки, Покровска и Мирнограда.
Новопавловское направление: Силы обороны отбили 23 атаки в районах Новохатского, Запорожья, Комара, Мирного, Поддубного, Новоселки, Новополя, Воскресенки, Свободного Поля, Шевченко, Зеленого Поля и Темировки.
Гуляйпольское направление: Наступательные действия противника не зафиксированы.
Ореховское направление: Оккупанты дважды штурмовали позиции украинских войск в районе Каменского.
Приднепровское направление: Российские войска провели 9 безуспешных атак.
Волынское и Полесское направления: Признаков формирования ударных группировок не обнаружено.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 245 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.
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