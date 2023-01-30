Россияне атаковали жилой квартал в Курахово: есть пострадавшая

Сообщается, что захватчики атаковали жилой квартал. Так, были повреждены 5-этажный и 2-этажный дома, а также 3 частных дома.

"Курахово почти каждый день страдает от вражеских обстрелов - россияне целенаправленно уничтожают город и убивают гражданских. За каждое свое преступление они непременно понесут справедливое наказание", - написал Кириленко.

Напомним, 28 января россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, в результате чего три человека погибли, 14 получили ранения.

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