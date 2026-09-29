Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Винницкой области, тысячи людей без света
Российские войска 29 сентября атаковали Винницкую область и повредили железнодорожную инфраструктуру. Из-за удара часть потребителей осталась без электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальнице Винницкой ОВА Натальи Заболотной.
По словам начальницы ОВА, в результате российской атаки в Винницкой области зафиксировали попадание в объект железнодорожной инфраструктуры.
Из-за повреждений без электроэнергии осталось более 15 тысяч потребителей.
В настоящее время на местах работают все соответствующие службы. Специалисты устраняют последствия российского удара.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Напомним, что утром 29 сентября российские дроны атаковали Киев.
Последствия ударов были зафиксированы в Голосеевском и Соломенском районах столицы. В Голосеевском районе дрон попал в шестиэтажный жилой дом, пострадавший. В Соломенском районе повреждены два частных дома.
Ночью РФ била по Киеву баллистикой. В результате удара повреждено учебное заведение.