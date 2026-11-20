Россия ночью выпустила по Украине более 400 дронов и более 110 ракет, в том числе ракеты с кассетными боеголовками. Под удар попали линии, от которых зависят атомные станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

По его данным, Россия запустила более 400 ударных дронов и более 110 ракет, 27 из которых были баллистическими. Удар растащили по многим городам и регионам Украины.

"Абсолютно все цели - это обычная гражданская инфраструктура, то, что буквально обеспечивает жизнь людей", - сказал Зеленский.

Россияне били по энергетике, логистике, мостам через Днепр и железные дороги. Зеленский уточнил, что были ушибы по подстанциям и линиям, от которых зависят атомные станции и энергетические связи Украины с соседями в Евросоюзе. Повреждены и обычные жилые дома.

По состоянию на утро известно о 8 погибших и около 30 раненых.

Кассетные ракеты и повторные удары

Россияне применяли и ракеты с кассетными боеголовками. Зеленский назвал этот удар одним из самых массированных.

"Тактика удара была на этот раз особенно подлой - по несколько групп ракет с паузами в 20-30 минут, чтобы усложнить тушение пожаров, разбор завалов и восстановление", - подчеркнул он.

По словам президента, люди гибли уже тогда, когда специалисты осматривали первые повреждения, а россияне наносили повторные удары.

Сколько ракет сбили

Украинские военные сбили 79 крылатых ракет. Зеленский отметил, что с ними воины сработали "очень профессионально". Отдельно он отметил работу боевой авиации: F-16, Миражей и МиГов.

"С баллистикой, к сожалению, гораздо сложнее, и это зависит уже не от наших сил, а от снабжения ракет партнерами", - сказал президент.

Возобновление энергетики и инфраструктуры уже продолжается во всех регионах, где это позволяет ситуация безопасности.

Напомним, во время той же атаки в Польше рухнули две российские ракеты Х-101 и реактивный "Шахед".

По словам министра обороны страны Владислава Косиняка Камыша, никто не пострадал.