В Харькове после атаки российского дрона горит медучреждение, есть раненые
Российские дроны днем 10 октября атаковали два района Харькова. Один из беспилотников попал в медицинское учреждение, где вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
Первый удар был зафиксирован в Холодногорском районе. По данным Терехова, там атаковал российский беспилотник типа "Молния". Последствия попадания городские власти уточняют.
Впоследствии мэр сообщил еще один удар - на этот раз по медицинскому учреждению в Слободском районе. После попадания на месте вспыхнул пожар.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек. Медики оказывают ей необходимую помощь.
Позже глава ОВА сообщил о еще одном раненом в результате атаки РФ.
Позже Синегубов сообщил, что в результате удара по Слободскому району пострадали четыре женщины.
42-летнюю женщину с ранениями госпитализировали. 53-летней потерпевшей медики оказали помощь на месте.
Также пострадали 32-летняя женщина, подвергшаяся острой реакции на стресс, и 63-летняя женщина, которую госпитализировали.
Терехов добавил, что среди пострадавших работник ГСЧС.
Напомним, утром 10 октября российские дроны атаковали западные области Украины. Взрывы раздавались во Львове и Ивано-Франковске, где работала противовоздушная оборона.
Также под удар попало Запорожье. Российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. В результате атаки погибли люди, среди них дети, ранены. Под завалами еще могут жить.
Всего в ночь на 10 октября Россия запустила по Украине 160 ударных дронов , в том числе 110 реактивных Shahed. Силы ПВО сбили или подавили 117 беспилотников, однако попадание было зафиксировано на 14 локациях.