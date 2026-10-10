В Харькове после атаки российского дрона горит медучреждение, есть раненые

Российские дроны днем 10 октября атаковали два района Харькова. Один из беспилотников попал в медицинское учреждение, где вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

Первый удар был зафиксирован в Холодногорском районе. По данным Терехова, там атаковал российский беспилотник типа "Молния". Последствия попадания городские власти уточняют.

Впоследствии мэр сообщил еще один удар - на этот раз по медицинскому учреждению в Слободском районе. После попадания на месте вспыхнул пожар.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Позже глава ОВА сообщил о еще одном раненом в результате атаки РФ.

Позже Синегубов сообщил, что в результате удара по Слободскому району пострадали четыре женщины.

42-летнюю женщину с ранениями госпитализировали. 53-летней потерпевшей медики оказали помощь на месте.

Также пострадали 32-летняя женщина, подвергшаяся острой реакции на стресс, и 63-летняя женщина, которую госпитализировали.

Терехов добавил, что среди пострадавших работник ГСЧС.