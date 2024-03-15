Россияне атаковали "Шахедами" Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО сбили 2 БпЛА типа "Shahed". Пострадавших или разрушений нет", - говорится в сообщении.

Атака "Шахедами"

В четверг, 14 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали южные, центральные и западные области ударными беспилотниками типа "Шахед".

После 21:00 в Хмельницкой области объявили воздушную тревогу. Она длилась около двух часов, во время нее были слышны звуки взрывов.

Дроны залетели через Винницкую область в Житомирскую и Хмельницкую. Позже над Тернопольской областью БПЛА изменили вектор движения и направились в Староконстантинов.

В Винницкой области во время атаки один из дронов попал в жилой дом. В результате атаки погиб один, ранены четыре человека.

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