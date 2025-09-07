Россияне атаковали предприятие в Запорожье: повреждено помещение цеха
Фото: официальных комментариев относительно последствий пока не было (facebook.com/DSNSKyiv)
Российские оккупанты продолжают атаковать Запорожье в ночь на 7 сентября. На этот раз враг ударил по предприятию, известно о повреждениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
"Россияне нанесли еще один удар по Запорожью. На этот раз по одному из предприятий города. В результате атаки повреждено помещение цеха", - говорится в сообщении.
Федоров уточнил, что предварительно, обошлось без пострадавших.