Россияне атаковали предприятие в Запорожье: повреждено помещение цеха

Воскресенье 07 сентября 2025 03:24
Россияне атаковали предприятие в Запорожье: повреждено помещение цеха Фото: официальных комментариев относительно последствий пока не было (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты продолжают атаковать Запорожье в ночь на 7 сентября. На этот раз враг ударил по предприятию, известно о повреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Россияне нанесли еще один удар по Запорожью. На этот раз по одному из предприятий города. В результате атаки повреждено помещение цеха", - говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что предварительно, обошлось без пострадавших.

