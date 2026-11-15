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Россияне атаковали Одессу: СМИ пишут о попадании в автосалон Mercedes-Benz

16:10 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)

Российские войска днем 15 ноября атаковали Одессу. В результате удара повреждена инфраструктура, также загорелись автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

В 15:37 он сообщил об атаке на город и его первых последствиях.

"Пострадала инфраструктура. Горят автомобили. Детали выясняем", - написал Лысак.

Между тем, местные Telegram-каналы начали публиковать фотографии с места происшествия. На них видно, что пожар разгорелся на территории автосалона Mercedes-Benz.

На территории идет масштабный пожар. Официальной информации о попадании именно в автосалон пока нет.

Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска совершили массированную атаку на Черноморск Одесской области. В результате обстрела ранения получили шесть человек. Также получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры, четырехэтажное административное здание и жилые дома.

Кроме того, взрывной волной повредило газовую трубу, а два припаркованных автомобиля загорелись. Из-за атаки город остался без электроснабжения.

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