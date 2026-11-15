Россияне атаковали Одессу: СМИ пишут о попадании в автосалон Mercedes-Benz

Российские войска днем 15 ноября атаковали Одессу. В результате удара повреждена инфраструктура, также загорелись автомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.
В 15:37 он сообщил об атаке на город и его первых последствиях.
"Пострадала инфраструктура. Горят автомобили. Детали выясняем", - написал Лысак.
Между тем, местные Telegram-каналы начали публиковать фотографии с места происшествия. На них видно, что пожар разгорелся на территории автосалона Mercedes-Benz.
На территории идет масштабный пожар. Официальной информации о попадании именно в автосалон пока нет.
Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска совершили массированную атаку на Черноморск Одесской области. В результате обстрела ранения получили шесть человек. Также получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры, четырехэтажное административное здание и жилые дома.
Кроме того, взрывной волной повредило газовую трубу, а два припаркованных автомобиля загорелись. Из-за атаки город остался без электроснабжения.