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Россияне атаковали Одесский район: есть попадание в жилой недострой, жертва и раненый

Фото: РФ атаковала жилой недострой в Одесском районе 5 февраля (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия атаковала жилой недострой в Одесском районе 5 февраля. Есть погибший и раненый, они проходили рядом во время удара.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, "Думская".

"В Одесском районе в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб человек", - рассказал Кипер.

По данным главы ОВА, еще один человек - в тяжелом состоянии в больнице.

"Оба случайно проходили рядом с домом. На месте работают экстренные службы", - отметил он.

По данным СМИ, россияне атаковали недостроенную жилую новостройку в городе Пивденное.

 

 

Обстрелы Одессы и области

Российские войска с постоянной переодичностью обстреливают Одессу и область ракетами и дронами. Например, в ночь на 1 февраля оккупанты дронами атаковали Одесский район. Пострадали 9-летний ребенок и женщина.

Кроме того, в ночь на 31 января россияне атаковали дронами Черноморск Одесской области. Тогда пострадали четверо людей.

А 31 января российские войска атаковали баллистикой Одессу. Под удар попал исторический центр города, в частности отель "Бристоль". Также пострадали люди.

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