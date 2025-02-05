Россияне атаковали Одесский район: есть попадание в жилой недострой, жертва и раненый

Обстрелы Одессы и области

Российские войска с постоянной переодичностью обстреливают Одессу и область ракетами и дронами. Например, в ночь на 1 февраля оккупанты дронами атаковали Одесский район. Пострадали 9-летний ребенок и женщина.

Кроме того, в ночь на 31 января россияне атаковали дронами Черноморск Одесской области. Тогда пострадали четверо людей.

А 31 января российские войска атаковали баллистикой Одессу. Под удар попал исторический центр города, в частности отель "Бристоль". Также пострадали люди.

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