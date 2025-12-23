Россияне атаковали Одесскую область: повреждено более ста домов и судно, есть обесточивания

"Ночью враг совершил очередную массированную атаку ударными БпЛА по югу Одесской области. В пострадавших районах зафиксировано повреждение энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры", - отметил Кипер.

По его словам, в результате ударов в одном из районов повреждены гражданский сухогруз и складское помещение. Загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж.

В другом районе в результате удара повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление в еще трех многоэтажных, также повреждено пустое складское помещение. К счастью, обошлось без пострадавших.

"В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура запитана от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости", - добавил глава Одесской ОГА.

Он также подчеркнул, что на местах событий работают спасательные и аварийно-восстановительные службы. Их работа осложнена постоянными воздушными тревогами.