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Россияне атаковали Никополь дронами: есть разрушения и пострадавшие

Фото: россияне атаковали Никополь дронами (facebook.com/oleksandrsayuk)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные атаковали Никополь с помощью беспилотников в воскресенье, 23 апреля. В результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра Никополя Александра Саюка.

"Утром российские войска произвели обстрел Никополя из беспилотного летательного аппарата. К сожалению, 1 человек ранен, 2 травмированы на данный момент", - написал он.

Кроме того, из-за обстрела в городе повреждено коммунальное здание, в частности, два частных жилых дома, два гаража и автомобиль.

Специалисты уже работают над восстановлением поврежденных линий электропередач. Вся инфраструктура работает, коммунальные предприятия выполняют свою работу.

Напомним, вчера вечером, россияне ударили по Никопольскому району Днепропетровской области с помощью БПЛА.

Кроме того, 19 апреля, оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области, есть повреждения.

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НикопольВойна России против УкраиныДнепропетровская область