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Россияне атаковали Купянск сегодня: серьезно ранен подросток

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Харьков, Вторник 08 августа 2023 15:47
Россияне атаковали Купянск сегодня: серьезно ранен подросток Фото: оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области 8 августа, ранен подросток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия нанесла очередной удар по Купянску Харьковской области во вторник, 8 августа. Серьезно ранен 14-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня во время обстрела Купянска ранение получил 14-летний парень. Госпитализирован в средне-тяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ему помощь", - рассказал он.

Синегубов еще раз призвал жителей Купянской общины быть максимально осторожными.

"Враг усилил обстрелы города и окрестных населенных пунктов. По возможности находитесь в укрытиях", - предупредил глава ОВА.

Обстрелы Харьковской области

Оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область, в том числе Купянск, который был освобожден украинскими силами обороны в сентябре 2022 года. Отметим, что 8 августа российские войска также обстреляли село Казачья Лопань Харьковского района. Начались пожары, ранения получили двое мужчин.

При этом, число погибших из-за обстрела села Кругляковка Харьковской области во вторник, 8 августа, возросло до трех человек. Оккупанты атаковали населенный пункт днем ​​раньше, 7 августа. До этого сообщалось о двух жертвах и 9 раненых.

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