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Россияне атаковали Купянск, снаряд прилетел на крышу дома

Фото: россияне атаковали Купянск 20 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики утром 20 января обстреляли Купянск Харьковской области. Поврежден жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Сегодня около 05:00 российские оккупанты ударили по Купянску. По предварительным данным, захватчики применили артиллерию.

В результате обстрела был поврежден жилой дом. На крыше нашли снаряд, который не сдетонировал. Информация о пострадавших не поступала.

Всего, по данным ОВА, за минувшие сутки оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области. Кроме того, ВСУ отразили 12 атак врага возле Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Берестового Купянского района.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области 15 января после массовых обстрелов.

При этом местные власти и военные отмечают, что активные боевые действия на этом направлении продолжаются, но ВСУ сдерживают врага. Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что у России нет достаточно сил в Белгородской области, чтобы повторить наступление на Харьков.

Военные эксперты отмечают, что враг сместил акцент на Лиман, но не исключено, что наступление на Купянск может возобновиться.

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