Россияне атаковали Херсонскую область из артиллерии, РСЗО и танков: есть погибшие и раненые

Россияне обстреливали жилые кварталы Херсона. Они также попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома.

В результате вражеских атак были жертвы среди гражданского населения. Так, за прошедшие сутки оккупанты убили двух человек, трое получили ранения разной степени тяжести.

РБК-Украина сообщало, что россияне нанесли очередной удар по зданию Херсонской областной военной администрации.

Кроме того, захватчики начали обстреливать Херсон с использованием нового оружия - модернизированных ракетных комплексов С-300.

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