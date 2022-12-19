Оккупанты начали обстреливать Херсон из нового оружия: что известно
Российские военные начали обстреливать Херсон с использованием нового оружия – модернизированных ракетных комплексов С-300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонского горсовета.
"Сегодня Россия нанесла очередной удар по Херсону. Одна из ракет снова попала в здание Херсонской облгосадминистрации. Вторая ракета также попала в здание государственного учреждения. От вражеских обстрелов пострадала также гимназия №6. Снаряд пробил крышу", - говорится в сообщении.
Кроме того, при обстреле погиб херсонец, у машины которого упал снаряд. Также стоит отметить, что российские войска начали обстреливать Херсон из систем противовоздушной обороны С-300, пытаясь поражать объекты в городе с большего расстояния.
Напомним, сегодня утром в Херсоне после нескольких взрывов пропал свет.
Также мы писали, что оккупанты сегодня нанесли очередной удар по зданию Херсонской областной военной администрации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.