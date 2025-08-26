RU

Россияне ударили дронами по Запорожской области: есть раненая и разрушения

Фото: На Запорожье в результате дроновой атаки ранена женщина (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россияне нанесли удар по Запорожской области. Вследствие обстрела есть разрушения и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

В Запорожском районе Россия осуществила удар дронами по поселку Новотроицкое.

Как сообщают в ОВА, в результате атаки был разрушен дом и возник пожар.

По информации Федорова, ранения получила 25-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Россияне атаковали базу отдыха в Запорожском районе

Напомним, что 6 августа оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе, предположительно использовав ФАБы.

В результате обстрела погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди которых четверо детей. Взрывы повредили девять одноэтажных домиков для отдыха.

Спасатели опубликовали фото и видео последствий удара, которые демонстрируют масштаб разрушений.

