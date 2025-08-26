Россияне ударили дронами по Запорожской области: есть раненая и разрушения

Россияне атаковали базу отдыха в Запорожском районе

Напомним, что 6 августа оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе, предположительно использовав ФАБы.

В результате обстрела погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди которых четверо детей. Взрывы повредили девять одноэтажных домиков для отдыха.

Спасатели опубликовали фото и видео последствий удара, которые демонстрируют масштаб разрушений.