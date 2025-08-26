Россияне ударили дронами по Запорожской области: есть раненая и разрушения

Россияне нанесли удар по Запорожской области. Вследствие обстрела есть разрушения и раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
В Запорожском районе Россия осуществила удар дронами по поселку Новотроицкое.
Как сообщают в ОВА, в результате атаки был разрушен дом и возник пожар.
По информации Федорова, ранения получила 25-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что 6 августа оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе, предположительно использовав ФАБы.
В результате обстрела погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди которых четверо детей. Взрывы повредили девять одноэтажных домиков для отдыха.
Спасатели опубликовали фото и видео последствий удара, которые демонстрируют масштаб разрушений.